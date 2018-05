E' morto Cosimo Del Vicario, l'operaio ferito nell'esplosione della fabbrica di fuochi pirotecnici

E' morto nella notte, al Policlinico di Bari, Cosimo Del Vicario, uno dei due operai rimasti gravemente ferito nell'esplosione della fabbrica di fuochi pirotecnici di San Severo, dello scorso 28 aprile. Subito dopo l'incidente, l'uomo era stato trasportato, in gravi condizioni, a Bari, dove fu sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alle gambe, riuscito alla perfezione. Sono state le complicazioni derivanti dalle gravi ustioni riportate a comprometterne il quadro di salute, fino al tragico epilogo di questa notte.

L'esplosione - lo ricordiamo - avvenne mentre i due operai stavano preparando i fuochi pirotecnici in vista della Festa patronale di San Severo in onore della Madonna del Soccorso. La morte del 35enne, per una assurda coincidenza, è avvenuta proprio durante la due giorni della festa cittadina.

Un episodio analogo era avvenuto, sempre a San Severo, nell'ottobre del 2017 presso la fabbrica di fuochi 'PiroDaunia': in quel caso aveva perso la vita Angelo Longo, 53enne di San Marco in Lamis.