Lea, Fausta e Valentina si rialzano: la luce in fondo al tunnel dopo anni bui, di violenza e difficoltà economiche

Angela, Lucia, Viviana, Fausta, Leonarda, Valentina, Daniela. Sono questi alcuni dei nomi delle donne foggiane che ‘non mollano’, quelle che, nonostante tutto, vogliono continuare a inseguire un ‘sogno’ e a realizzarlo. E' a loro che è rivolto il nuovo corso di formazione per “Operatrice per la lavorazione dei prodotti da forno e di pasticceria” promosso dalla Consigliera di Parità, Antonietta Colasanto, in sinergia con ‘Donne Impresa’ di Confartigianato Foggia, nell’ambito del Programma “Io non mollo – Capitanata” che punta a sostenere le donne della provincia di Foggia che vivono una condizione di disagio attraverso la formazione per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità.