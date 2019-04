Stop alla 'Carrese', "buoi tormentati da bastonate e colpi di pungolo". Tomasi: "Santi e Madonne non si onorano così"

"È con soddisfazione e sollievo che apprendiamo la decisione della Prefettura di non permettere lo svolgimento della corsa dei buoi di Chieuti per quest'anno. Avevamo segnalato lunedì prima della riunione al Prefetto che la corsa comporta un evidente maltrattamento dei buoi; prova ne sia che Servizi Veterinari si sono sempre espressi contro l'utilizzo dei pungoli, ufficializzati invece nel regolamento della corsa e necessari per costringere i buoi a correre, tormentati da bastonate e colpi di pungolo" afferma Roberto Tomasi - presidente Comitato Europeo Difesa Animali onlus.

Tomasi spiega: "A dimostrazione di quel che avviene, vi è il filmato girato dagli stessi Carrieri e pubblicato su YouTube, poi censurato dagli stessi autori". E ancora: "La nostra campagna continuerà assieme a quelle che hanno iniziato molte altre associazioni sia per impedire che vengano spesi fondi pubblici per riempire di botte i buoi, sia per impedire che venga considerata patrimonio culturale da parte della Soprintendenza e del Ministero dei Beni Culturali, come avvenuto in Molise"

Il presidente del Comitato Europeo Difesa Animali onlus conclude: "I santi e la Madonna non si onorano con la violenza e le percosse: la Carrese infiorata di Larino come la venerazione possa svolgersi nella calma e con una coreografia di colori e profumi, non di tormenti e percosse. Quale di queste due immagini rappresenta un'attrazione turistica?"