"Un atto grave". Il vescovo Pelvi tuona sul caso San Marco: "E' venuto meno il buon senso e la prudenza!"

"Un momento di preghiera, programmato per essere teletrasmesso, si è trasformato in manifestazione con partecipazione di popolo. Un atto grave, perché da parte dei presenti è venuto meno il buon senso e la prudenza nel contribuire alla tutela della salute ed evitare un ulteriore estensione del contagio".

Così il arcivescovo di Foggia, Vincenzo Pelvi, in merito al grave episodio avvenuto ieri sera, a San Marco in Lamis, dove un momento di preghiera si è trasformato in un assembramento, con circa 100 persone in strada. "In questo periodo, più volte ho richiamato fermamente l'esigenza di attenersi alle disposizioni del presidente del Consiglio, della Conferenza episcopale Italia e della Conferenza episcopale Pugliese", ribadisce il prelato.

"In un momento storico così delicato è un dovere per vescovo e sacerdoti avvertire la responsabilità di fronte al dilagare del Covid 19, senza alcuna libera e soggettiva interpretazione delle norme. Si ribadisce ancora ai parroci di attenersi categoricamente, con interpretazione restrittiva, alle indicazioni già ricevute, evitando di mettere a rischio e in pericolo cittadini e fedeli che, chiusi in casa, con amarezza e grande sacrificio, stanno rinunciando alle celebrazioni religiose della Pasqua", conclude.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La situazione ci è sfuggita di mano. Me ne sono accorto quando, finito lo Stabat Mater, mi sono girato verso il popolo", spiega don Matteo Ferro al Tg1. E in lacrime, visibilmente provato, ammette: "Sono dispiaciuto. Chiedo scusa".