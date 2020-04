"Chi sbaglia sarà punito!". Scatta il pugno di ferro del sindaco: "Basta, non si può uscire a fare la spesa ogni giorno"

"D’ora in poi sarà pugno di ferro per chi viola le direttive. Adesso basta". Arrabbiato e amareggiato, il sindaco Leonardo Cavalieri avverte i cittadini: da oggi tolleranza zero a Troia per i 'furbetti' che aggirano i divieti. Bisogna rispettare le regole. "È inammissibile uscire per poter acquistare, ogni giorno, qualcosa di diverso. È inammissibile uscire per acquistare le sigarette. È inammissibile uscire per passeggiare. L’irresponsabilità di qualcuno costringe, quotidianamente, le forze dell’ordine ad effettuare controlli. In molti casi hanno evitato di applicare sanzioni, ma adesso la misura è colma". Richiama i cittadini al senso civico perché il comportamento di qualcuno rischia di mettere a rischio la vita propria e degli altri: "Sono giorni duri e tristi. Per tutti. Sentirsi limitati nella libertà, nei movimenti più ovvi, quelli quotidiani, è frustrante. Ne sono consapevole, come tutti. Ma questo è un percorso obbligato se vogliamo salva la pelle. Lo sappiamo tutti. Non accetto, perciò, che ci sia gente in giro per motivi futili. Ed ogni motivo, al di fuori del fare la spesa (una volta a settimana/dieci giorni) o per recarsi dal medico, è futile. Dalla mia città, dai miei concittadini mi aspetto senso civico, e dunque il rispetto delle regole".

