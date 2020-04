Altri tre cittadini contagiati dal virus a Troia. Il sindaco: "Restate a casa, rischiate anche il carcere"

Altri tre casi positivi all'infezione da Covid-19 Coronavirus a Troia. A darne notizia è il sindaco Leonardo Cavalieri: "Buongiorno a tutti. Oggi sono costretto ad aggiornarvi sull’andamento dei contagi. Purtroppo, ieri, abbiamo avuto la certezza di altri tre casi positivi. Le persone e i parenti con cui hanno avuto contatto sono stati sottoposti a quarantena. Auguro ai tre cittadini una pronta guarigione".

Il primo cittadino ha poi aperto una parentesi sulle consegne a domicilio: "Voglio ricordare alcune regole fondamentali per chi riceve la spesa o i farmaci a casa: è necessario usare la mascherina, i guanti e la distanza di sicurezza interpersonale anche con il personale che effettua le consegne a domicilio. Si tratta di persone che per lavoro, o per solidarietà, offre un servizio indispensabile, di grande valore. Abbiate rispetto per chi, in questi giorni, nonostante tutto è al fianco di chi ha bisogno, ed ha diritto di tornare a casa sano e salvo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E infine avverte la cittadinanza: "Per il resto, vi chiedo di restare a casa. Non dovrei dirlo più perché dovrebbe essere chiaro a tutti, ma a chi, evidentemente, mostra ancora qualche resistenza ricordo che oltre alle ammende, è previsto anche il carcere".