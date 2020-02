Emergenza coronavirus, al Tribunale di Foggia spunta l'invito ad avvocati e utenti: "Entrate nelle aule singolarmente"

Negli uffici del Tribunale di Foggia - sezione lavoro e previdenza - è stato affisso un cartello, in cui si invitano gli avvocati e gli utenti, "causa emergenza sanitaria", ad accedere alle aule di udienza per le proprie cause singolarmente