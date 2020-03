Sale il numero delle persone contagiate: nove casi nella città dove si può uscire solo con guanti e mascherina

A Torremaggiore, città dove d'ora in poi si potrà uscire anche solo per fare la spesa o andare in farmacia solo se muniti di guanti e mascherine, il sindaco di Emilio Di Pumpo aggiorna il numero dei casi positivi in città: "Intanto purtroppo devo darvi comunicazioni in merito agli aggiornamenti ricevuti circa i casi di contagio che continuano ad aumentare". Al 20 marzo 2020 sono nove.

Nel frattempo il primo cittadino fa sapere che ieri sera è partito un ulteriore servizio di monitoraggio e controllo del territorio grazie alla collaborazione dei volontari del COC. "Posso confermare che le strade del nostro paese erano deserte, segno questo che finalmente la nostra popolazione ha ben capito l'importanza delle restrizioni e il significato che queste assumono in un momento così difficile per il nostro territorio. Io credo nel popolo di Torremaggiore, da sempre un popolo di lavoratori che non si tirano indietro difronte al sacrificio"

Il sindaco conclude: "In questi giorni di sforzi ve ne sto chiedendo molti, ma credetemi, sono tutti finalizzati al benessere della cittadinanza. Il mio primo obiettivo è salvaguardare la salute dei cittadini di Torremaggiore e farò tutto quello che sarà necessario per raggiungere l'obiettivo.

Per favore continuiamo a restare a casa!"