"Non è stato facile". La ripresa dopo i contagi e il terrore del virus. Il sindaco di Torremaggiore: "Avanti senza timore"

"Sembra che siamo usciti definitivamente dal vortice", è il commento del sindaco Emilio Di Pumpo. Il comune di Torremaggiore dalla giornata di ieri, si è aggiunto agli altri 56 comuni della Capitanata Covid-free, dopo un percorso piuttosto tortuoso. Il comune dell'Alto Tavoliere, infatti, è stato tra i più colpiti in tutta la Puglia, durante l'emergenza. "Non sappiamo quel che potrà accadere nei prossimi mesi. Cercheremo di lavorare e comportarci al meglio affinché questo problema non si ripresenti più, non solo a Torremaggiore, ma in tutta Italia e al di fuori", ha dichiarato a FoggiaToday.

Per Di Pumpo non sono stati mesi facili. Neppure quando il 'mostro' ha iniziato a incidere in maniera meno rilevante. L'ultimo focolaio in Capitanata si registrò proprio a Torremaggiore a fine maggio: "Si è trattato di un problema trasversale che ha investito tutti i sindaci d'Italia. Non c'era un libretto delle istruzioni da consultare per capire come comportarci. Magari, a volte ci è capitato di sbagliare, ma nessuno sapeva che cosa fare. Non sono stati mesi facili, non sapevamo contro chi stavamo combattendo, né potevamo guardare il nemico negli occhi. Però siamo andati avanti senza timore", ha aggiunto.

Torremaggiore, come gli altri comuni, ha iniziato la sua lenta ripresa. Le prime azioni messe in campo sono state dedicate alla comunità e ai commercianti: "Abbiamo posticipato le varie tassazioni, abbiamo dato suolo pubblico gratuito ai commercianti e distribuito buoni pasto alle famiglie in difficoltà. Restiamo a disposizione di tutti per dare un aiuto in tutti i modi previsti dalla legge", ha concluso".