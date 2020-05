94 contagiati (di cui 17 guariti) e tre morti nella 'zona rossa' di Torremaggiore. Il sindaco: "Fase 2 non è un libera tutti!"

Sono 74 i casi ancora positivi al Covid19 a Torremaggiore. Sono complessivamente 94 le persone contagiate di cui 17 guarite e 3 decedute. Nella tarda serata di ieri, il sindaco Emilio Di Pumpo ha ricevuto gli ultimi dati ufficiali. È lui a specificare che tra i contagiati ci sono diversi casi risultati positivi ad un primo tampone che non risultano ancora tra i guariti perché, per essere considerati tali, è necessario risultare negativi a tre tamponi effettuati a distanza di tempo.

"Questo ci dimostra - dice il sindaco ai suoi concittadini - come sia difficile avere la certezza assoluta in merito ai numeri reali, costantemente aggiornati. L'unica cosa assolutamente certa è che l'emergenza non è ancora passata ed è fondamentale non abbassare la guardia. La fase due che ci apprestiamo ad iniziare non è un 'libera tutti', ma una graduale ripresa con la consapevolezza che il virus è ancora presente e può essere pericoloso".