Coronavirus in provincia di Foggia: i sette casi tutti a Torremaggiore. Al vaglio nuove soluzioni contro feste e assembramenti

Sono stati registrati tutti nel comune di Torremaggiore i 7 nuovi casi riportati dal bollettino odierno della Regione Puglia. Ad annunciare la creazione del nuovo focolaio, nel quale rientra anche l'intero nucleo familiare contagiato, è il sindaco del comune dell'Alto Tavoliere Emilio Di Pumpo: "Con profondo rammarico comunico che nella giornata di oggi sono stati accertati 7 nuovi casi nel nostro comune. È stata ricostruita la catena dei contagi sulla quale sono state disposte le verifiche necessarie a chiudere quanto prima la possibilità che il virus continui a diffondersi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sindaco annuncia anche che sono al vaglio nuove soluzioni per scongiurare la formazione di nuovi focolai: "Siamo al lavoro per incrementare i controlli soprattutto per contrastare assembramenti, durante feste e party di vario genere i quali non sono assolutamente consentiti. Invito i cittadini a collaborare. altrimenti sarò costretto a inasprire le misure restrittive".