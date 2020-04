Coronavirus, Torremaggiore diventa zona rossa. 57 casi accertati e altri sospetti: "Non abbassiamo la guardia"

Massima allerta a Torremaggiore, dove i casi positivi al Coronavirus sono in costante aumento. Ai 35 casi accertati nella struttura 'Sacro Cuore' dell'ex convento di San Matteo, si sono aggiunti altri 22 contagiati. Sale, dunque, a 57 il numero complessivo dei casi nel comune dell'Alto Tavoliere.

Un numero che potrebbe crescere ancora, come dichiara il sindaco Emilio Di Pumpo: "Stiamo assistendo a una notevole crescita di casi e molti altri sospetti sui quali si stanno già facendo opportune indagini. In giornata gli ospiti della struttura Sacro Cuore inizieranno la terapia utilizzata per il covid-19 come da protocollo della Asl di Foggia. Ancora una volta ringraziamo il reparto di pneumologia di San Severo e l'Asl per l'assistenza che stanno fornendo ai nostri anziani. Ora più che mai - conclude il primo cittadino - noi popolo di Torremaggiore non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia. Massima allerta. Restiamo a casa".

