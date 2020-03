Coronavirus, 14 persone positive a Torremaggiore. Il sindaco annuncia nuovi provvedimenti

Continuano a salire i contagi nel comune di Torremaggiore. A oggi 14 dei vari tamponi effettuati, hanno dato esito positivo: "Siamo in attesa di conferma per un quindicesimo tampone", fa presente il sindaco Di Pumpo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il primo cittadino annuncia anche nuovi provvedimenti: "Mi rammarica sapere che molti hanno abbassato la guardia come se il problema e il pericolo fosse molto distante da noi. In giornata vedrà di prendere decizioni in merito ai provvedimenti da far applicare per rispettare le regole".