Ultima ora: in provincia di Foggia non c'è il 'paziente 1', negativo al test del Coronavirus

Per gestire l’emergenza, la Asl Foggia ha riunito da ieri pomeriggio, in seduta permanente, il Comitato di Crisi Aziendale e il Gruppo Operativo per la prevenzione e la sorveglianza dell’infezione da Coronavirus