Primo caso positivo, il Coronavirus arriva anche a Stornarella. Il sindaco: "Adesso tocca a noi, dimostriamo forza"

E' una signora il primo paziente positivo al Coronavirus a Stornarella. A darne notizia il sindaco Massimo Colia. "Adesso tocca a noi. Stornarella è sempre stata una comunità forte, capace di superare le difficoltà. Ora è il momento di dimostrarlo".

La donna, sotto i cinquanta anni, è ricoverata all'ospedale Colonnello D'Avanzo di Foggia, struttura ospedaliera in prima linea nella lotta all'infezione. La Asl sta ricostruendo la rete dei contatti della persona per disporre la quarante fiduciaria: "Avremmo voluto che una situazione del genere non si fosse mai verificata, ma ancora di più dobbiamo alzare il livello d'attenzione e fare in modo di uscire solo in caso di estrema necessità"

La paziente presentava febbre alta e difficoltà respiratorie. Avrebbe avvertito i primi sintomi venerdì scorso, accusando febbre a 37 e un fortissimo raffreddore.