Anche Stornara fa i conti con il Coronavirus: c'è il primo caso. Il sindaco: "Restare a casa è l'unica arma per vincere la guerra"

E' il sindaco Rocco Calamita ad informare i cittadini del primo caso di Coronavirus nella città dei Cinque Reali Siti. In realtà il bollettino epidemiologico della Regione Puglia, indicava Stornara città bianca, ovvero con almeno un caso positivo.

Cari concittadini, dopo tanta attesa, in data odierna, sono stato informato dalle autorità competenti, che nel nostro comune un cittadino è risultato positivo al test Covid-19. Il caso è seguito dalle strutture sanitarie e autorità competenti. Chiaramente non verranno divulgati i suoi dati personali nel rispetto della privacy. Da informazioni assunte, il paziente, riscontrato positivo al test, sta meglio e gli invio il più sentito augurio di una pronta guarigione, esprimendo la completa disponibilità e solidarietà da parte dell’amministrazione comunale. Aggiungo che i familiari e le poche persone venute in contatto col paziente sono monitorate e tenute in quarantena "obbligatoria" e al momento non presenterebbero alcun sintomo. Desidero rassicurare tutti che la macchina della prevenzione continua ad essere attiva nel rispetto delle misure igienico-sanitarie comunicate e diffuse in queste settimane.