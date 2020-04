Beve birra in un circolo privato (di domenica). Irrompe la polizia: "Ero in zona per portare il cane dal veterinario"

Chiuso circolo privato in via Tommaso Fiore, a Foggia. Nonostante i divieti imposti dall'emergenza sanitaria da Coronavirus, l'attività è stata trovata dalla polizia 'aperta' per accogliere tre avventori. Il fatto è successo ieri mattina.

Nell’ambito delle attività di controllo dispiegate per il ponte del 25 aprile, gli agenti della divisione di polizia amministrativa, in borghese, hanno messo a segno i controlli alle attività sottoposte a licenza ed autorizzazioni, per prevenire eventuali comportamenti non in linea con le misure finalizzate a evitare la diffusione del virus Covid-19.

Nel dettaglio, nella mattinata di domenica, gli operatori hanno notato la saracinesca del circolo privato alzata per metà. Insospettiti da tale circostanza, è stato effettuato un controllo riscontrando all'interno la presenza delle tre persone. Ad accogliere la polizai è stato un soggetto, qualificatosi come 'consigliere del circolo', trovato in compagnia di altri due soggetti.

Uno dei due ammetteva di aver appena bevuto una birra e di essere in zona per portare il suo cane dal veterinario. Dal controllo in banca dati, tutti risultavano avere a carico piccoli precedenti di polizia.

I tre sono stati tutti sanzionati per non aver rispettato le misure anti-Covid e, al fine di evitare la reiterazione della violazione, è stata disposta la chiusura dell'attività per cinque giorni.