Le aiuole di piazzale Vittorio Veneto come area picnic, la fontana come piscina: scatta il 'Daspo urbano'

Aveva scambiato le aiuole di piazzale Vittorio Veneto per un'area picnic con tanto di piscina (ovvero la fontana) per potersi lavare: sanzionato dalla polizia locale.

E' successo questa mattina, a Foggia, dove un uomo di 45 anni è stato sorpreso dagli agenti della pattuglia mentre 'bivaccava' nel piazzale, a due passi dall'ingresso della stazione ferroviaria.

L'uomo è stato sanzionato per la violazione delle norme anticontagio, così come imposto dall'ordinanza n°17 del sindaco di Foggia (che vieta l'accesso ai giardini pubblici, anche se non recintati); impartito anche un ordine di allontanamento di 48 ore, 'Daspo Urbano'.