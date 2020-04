Posti di blocco e multe per chi proverà a spostarsi. Miglio blinda San Severo a Pasqua e Pasquetta: "Dispiace, ma è doveroso"

È finito il tempo degli appelli e dei discorsi persuasivi. Il sindaco Miglio ha deciso di adottare il pugno duro. Lo suggeriscono i dati negativi sui contagi nel comune di San Severo, ma anche l'atteggiamento di quella fetta di popolazione che non si rassegna e continua ad agire in barba ai decreti e alle restrizioni.

Da qui la decisione di far presidiare i varchi di accesso in entrata e uscita nella città di San Severo nella giornate della domenica di Pasqua e del lunedì di Pasquetta: coloro i quali saranno avvistati nei pressi, saranno multati con una sanzione pecuniaria di 400 euro se a piedi, oltre 500 euro se a bordo di un'autovettura: "Sono dispiaciuto di dover adottare questo atteggiamento, ma lo ritengo doveroso nell'interesse esclusivo della salute dei miei cittadini. L'obiettivo è quello di controtendenza, di far sì che che i dati che ci verranno comunicati prossimamente non presentino più il segno +. Per questo mi sento fortemente Impegnato con le forze di polizia, avviare azione sanzionatoria e repressiva", spiega a FoggiaToday il sindaco Francesco Miglio.

Il primo cittadino non manca di elogiare quella "fetta di popolazione che si è allineata alle regole e alle prescrizioni date dal governo. Bisogna dare atto di chi si è chiuso in casa e rispetta le regole". Ma c'è chi non se ne cura: "Vi è una fascia refrattaria, anziani e ragazzi che trasgrediscono le regole, recando un pregiudizio alla salute propria e di chi gli sta vicino e rendendo vano lo sforzo di chi sta cercando di restare a casa".