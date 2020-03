Coronavirus, nuovi casi di contagio a San Severo: positivo anche dipendente dell'Agenzia delle Entrate

"Nelle ultime ore abbiamo avuto altre positività, attendiamo i dati precisi, ma il numero dei contagiati potrebbe essere raddoppiato rispetto a venerdì scorso". Così ha dichiarato su Facebook il sindaco di San Severo Francesco Miglio, che ha poi proseguito: "Dobbiamo produrre uno sforzo ancora maggiore per fronteggiare il contagio".

Tra i contagiati c'è anche un dipendente della Agenzia delle Entrate, motivo per il quale l'Ufficio Territoriale di San Severo resterà chiuso fino a nuova comunicazione.

Il sindaco ha poi annunciato che tra oggi e domani ripartiranno le operazioni di sanificazione in città, ed è tornato a spiegare quanto presente nell'ultimo decreto Governativo, sulle attività commerciali: "Bar, pasticcerie e pub devono restare chiusi. I forni possono proseguire le proprie attività, ma solo per quanto riguarda la produzione di beni di prima necessità come il pane e prodotti assimilabili a esso. Niente biscotti, né zeppole visto che ci stiamo avvicinando alla festa di San Giuseppe. La pasticceria non è un prodotto assimilabile al pane. Anche negozi di parrucchieri, barbieri ed estetisti devono restare chiusi".

“Abbiamo suddiviso il centro urbano in dieci zone tutte saranno interessate dalla sanificazione che sarà eseguita da una ventina di squadre, composte da operatori del settore e agricoltori, in collaborazione con la Protezione Civile e gli agenti della Polizia Locale. Tutti gli operatori hanno dato la propria disponibilità in maniera del tutto gratuita al servizio della nostra comunità. A loro esprimo i ringraziamenti più sentiti della Città di San Severo. Ancora una volta invitiamo tutti i nostri concittadini a restare a casa, al fine di consentire agli operatori di svolgere nel migliore dei modi il servizio”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.