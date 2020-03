"Abbiamo sei cittadini positivi al Coronavirus". Sindaco si rivolge ai sanpaolesi: "L'unico modo è quello di restare a casa"

Sei pazienti positivi al Coronavirus. Nell'Alto Tavoliere, dopo San Severo e Torremaggiore, anche San Paolo di Civitate tocca con mano l'emergenza sanitaria. "Devo comunicare a tutta la cittadinanza che sono risultati positivi altri tamponi al Covid 19. Per cui attualmente a San Paolo sono presenti 6 pazienti il cui tampone al Covid è positivo. Al momento le condizioni di salute delle sei persone non destano nessuna preoccupazione" afferma il sindaco Francesco Marino su Facebook.

"Vorrei ricordare che l'unico modo per combattere la diffusione dell' Epidemia è quello di restare a casa ed evitare di uscire dalla propria abitazione. Il Virus non cammina per strada ma viene veicolato e diffuso dalle persone che vanno in giro. E' permessa l'uscita dalla proprio abitazione solo per motivi di lavoro, per motivi di salute o per procurarsi generi di prima necessità. Evitate di uscire per altri motivi, solo così possiamo vincere questa battaglia tutti insieme.".

Il primo cittadino lancia un monito anche alle persone in quarantena: "La violazione della stessa con l'uscita dalla propria abitazione conporta un reato penale per il quale sono previsti fino a tre mesi di reclusione'"

E ancora, spiega Marino, "domani è prevista una sanificazione per le strade cittadine, avrete notizie più dettagliate circa l'orario di inizio delle operazioni di sanificazione".

Il sindaco conclude: "Ricordo infine che chiunque vuole o meglio deve evitare di uscire dalla propria abitazione, cioè anziani, persone non autosufficienti, persone affette da altre patologie, da immunodeficienze congenite o acquisite, possono segnalarvi ai Servizi Sociali Comunali per la consegna a domicilio degli alimenti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.