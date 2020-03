Il Coronavirus fa un'altra vittima: morto 54enne, era un docente di San Nicandro Garganico

Come riporta il quotidiano d'informazione on line di San Nicandro Garganico, non ce l'ha fatta l'insegnante di San Nicandro Garganico risultato positivo al Coronavirus, il primo in città, che piange la sua terza vittima per il Covid-19. Qualche giorno fa era deceduto il padre della vittima, anch'egli risultato positivo al tampone. Il decesso è avvenuto presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Le sue condizioni sono peggiorate nelle ultime ore.

