Coronavirus, il caso di San Marco in Lamis finisce sul 'The Guardian': "Il virus prolifera con gli errori umani"

Coronavirus conseguenza di errori umani. Anche i più piccoli possono aggravare la situazione. Così sostiene il 'The Guardian', il noto quotidiano britannico, che nella sua edizione online dedica un articolo all'epidemia in Italia e nel resto del mondo.

Il lungo articolo a firma di Peter Beaumont, Lorenzo Tondo e Kim Willsher, parte ripercorrendo l'episodio di San Marco in Lamis, dove un uomo di 75 anni è morto nella sua abitazione "prima che si sapesse di essere positivo al Coronavirus e che avesse trasmesso il virus alla moglie e alla figlia, che sono poi entrati in contatto con parenti e amici giunti al funerale, 70 dei quali ora sono in quarantena", si legge nell'articolo.

La figlia dell'uomo deceduto a San Marco: "Noi vittime due volte"

Si fa riferimento al soggiorno dell'uomo a Cremona, da una delle figlie, "città dove l'epidemia è più diffusa", in seguito al quale si è ammalato ed è morto dopo il suo ritorno nel comune garganico. "La vicenda è ora oggetto di indagine".

Nell'articolo ci sono anche le dichiarazioni di Vaccaro: "Un test effettuato sul defunto ha rivelato che l'uomo aveva contratto il virus, ma i risulatti sono arrivati solo dopo che il corpo era stato consegnato alla famiglia. Avrebbero dovuto attendere i risultati del test", ha dichiarato il Procuratore della Repubblica di Foggia.

Il caso di San Marco in Lamis, secondo gli autori dell'articoli, è emblematico di come il Coronavirus sfrutti gli errori umani per diffondersi implacabilmente in tutto il mondo: "Il virus si è insinuato tra varie lacune: dalla mancanza di massimo impegno a kit test difettosi, a protocolli applicati male, passando per ritardi, opportunità mancate e sfortuna".

"E modelli simili si sono ripetuti in tutto il mondo. Negli Stati Uniti Trump ha seminato confusione con commenti spesso in contrasto con i fatti, cercando di minimizzare l'epidemia a pochi mesi dalle elezioni".