Coronavirus: c'è il quinto caso a San Marco in Lamis, è un altro parente dell'uomo deceduto

Coronavirus a San Marco in Lamis, c'è una quinta persona risultata positiva al tampone per il Covid-19, anch'essa contagiata dal 74enne deceduto lo scorso 27 febbraio.

Dopo i primi quattro positivi (due familiari della vittima, il medico curante e la moglie di quest'ultimo), un altro parente dell'anziano è risultato positivo al secondo tampone effettuato dagli operatori sanitari. Dodici i tamponi effettuati, in questa tranche, nel centro garganico, l'ultimo dei quali risultato positivo.

Intanto, nella giornata di ieri, si è svolta presso la sala consiliare del Comune una riunione dei

capigruppo consiliari per fare il punto sull’emergenza Coronavirus a San Marco in Lamis. Il sindaco Merla ha reso note le misure di riorganizzazione sanitaria indispensabili, come l’allestimento di due tende pre-triage presso il Punto di Primo Intervento in cui verranno accolti e gestiti i casi sospetti.

"In questa situazione tutti i sammarchesi devono fare la loro parte", spiegano in una nota stampa i capigruppo consiliari. "I cittadini sottoposti a quarantena devono rispettarla per il loro bene e per il bene di tutti, soprattutto per tutelare efficacemente le persone con più fragilità

(anziani e patologici cronici); gli altri, in linea con quanto espresso dal Presidente della

Repubblica, devono esercitare il proprio senso di responsabilità e seguire con rigore le

indicazioni e le prescrizioni del Servizio sanitario nazionale e della Regione Puglia in ordine ai

comportamenti da osservare sia per quanto riguarda la prevenzione che per le eventuali

situazioni sanitarie critiche che si dovessero manifestare".