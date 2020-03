A San Marco la vita continua, situazione "non è da zona rossa" e sanificazione ovunque. Il sindaco: "Tranquilli ma cautela"

"Questa cosa della zona rossa francamente non sta in piedi". E' il commento a caldo del sindaco di San Marco in Lamis che questa mattina parteciperà ad un incontro in Prefettura proprio sull'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha colpito la città dei due conventi. Quattro i casi accertati, cinque con quello dell'uomo di 74 anni deceduto il 27 febbraio.

Oltre settanta le persone sotto osservazione, ma che non presenterebbero sintomi da Coronavirus. Avrebbero segnalato alla Asl e ai medici di base la loro partecipazione ai funerali del defunto che si sono svolti il 3 marzo scorso. "Non c'è allarme, al momento tutte le persone monitorate non hanno sintomi, questo non significa che dobbiamo abbassare la guardia" sottolinea Michele Merla.

Il primo cittadino predica calma e ai cittadini chiede di usare le cautele dettate dalle norme sanitarie. Poi l'appello: "Non c'è nessuna emergenza di carattere epidemico, state tranquilli e fate le cose che avete sempre fatto con cautela, utilizzando le norme sanitarie"

Questa mattina è stata avviata la sanificazione di tutti i luoghi pubblici, chiese comprese. "Non ci sono altri casi che possono allarmare ancora di più la nostra città" chiosa il sindaco.