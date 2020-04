Scoppia contagio nella Rsa di San Marco in Lamis: sette i tamponi positivi al virus, anche due infermieri e un oss

Scoppia contagio in uno dei tre reparti del PTA di San Marco in Lamis, quello della rsa. Quattro degenti e tre operatori sanitari, di cui due infermieri e un oss, sono risultati positivi al test molecolare, meglio noto come tampone.

E' ancora da verificare come il virus sia potuto entrare nella struttura. L'ipotesi è che il contagio sia partito da un operatore sanitario. Salgono a 41 i positivi a San Marco in Lamis, di cui dodici sono guariti e quattro deceduti. Al momento i positivi all'infezione nella città dei due conventi sono 25