San Marco in Lamis piange un'altra vittima positiva al Coronavirus: l'uomo si è spento al Policlinico Riuniti di Foggia

Sale il numero delle vittime risultate positive al Coronavirus in provincia di Foggia. Dopo il bollettino drammatico di ieri, tocca di nuovo a San Marco in Lamis versare lacrime per il decesso di uno dei suoi figli, un uomo sopra la sessantina che più di una settimana fa era stato trasportato d'urgenza e ricoverato agli Ospedali Riuniti di Foggia per sospetto caso Covid-19, accertato poi dal tampone faringeo.

Donato, questo il suo nome di battesimo, non ce l'ha fatta a vincere la sua battaglia contro il mostro invisibile. Si è spento nel reparto della Rianimazione dopo aver lottato per più di una settimana. Nella città dei due conventi le vittime positive al Coronavirus salgono a due, quindici al momento i contagiati.