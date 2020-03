A spasso senza motivo o in gruppo a bere alcolici in un garage, alla faccia del rischio contagio: piovono denunce a San Marco in Lamis

Ieri sera i carabinieri di San Marco in Lamis, durante specifici controlli riguardo l’emergenza epidemiologica da covid-19, hanno denunciato otto persone per la violazione di quanto sancito nel DCPM del 9 marzo 2020 perchè, senza giustificato motivo (lavoro, salute o situazione di necessità) e privi autocertificazione, si intrattenevano per le vie del paese.

Nella circostanza, nonostante gli inviti rivolti a ritirarsi presso le proprie abitazioni, anche in virtù dei recenti casi di positività che si sono registrati nella città dei due Conventi, continuavano a intrattenersi nelle vie del paese incuranti degli avvertimenti. Pertanto i Carabinieri sono stati costretti a denunciarli in stato di libertà per Inosservanza dei provvedimenti della Autorità.

Sempre in serata sono stati denunciati inoltre in stato di libertà sei ragazzi giovanissimi, di cui due minorenni, anche loro per inosservanza dei provvedimenti della Autorità, in riferimento al D.P.C.M. “misure urgenti materia contenimento e gestione emergenza epidemiologica da covid-19”, in quanto venivano controllati all’interno di un box–garage in uso a uno di loro mentre consumavano alcolici, senza fornire le autocertificazioni giustificative.

"Si coglie ancora l’occasione per raccomandare a tutti il rispetto delle norme di igiene continuamente richiamate, attenendosi alle regole appositamente imposte dal recente provvedimento governativo per contenere, a vantaggio di tutti, la diffusione del virus"