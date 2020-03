Contagi e funerali, situazione surreale nella San Marco in 'autoquarantena'. Rischio zona rossa: Emiliano: "Errore catastrofico"

Questa mattina nel corso di una conferenza stampa, Michele Emiliano avrebbe suggerito al Prefetto di Foggia di imporre la chiusura di San Marco in Lamis e dei comuni limitrofi. L'aria che si respira nella città dei due Conventi è surreale. Centinaia di cittadini sono in una situazione di 'autoquarantena'. All'indomani della notizia divulgata dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano di un caso Covid-19 e delle voci che circolano in queste ore circa l'esito positivo dei tamponi effettuati sui parenti della vittima - al momento sono solo indiscrezioni - scuole chiuse ed eventi annullati e rimandati.

L'uomo, rispetto al quale sulle cause della morte si attende la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, che stabilirà il nesso tra l'infezione da Covid-19 con il decesso, allo stato non provato neanche dall'autopsia, è deceduto giovedì 27 febbraio. Ieri, 3 marzo 2020, si sono svolti i funerali della vittima alla quale avrebbero preso parte - anche presso la camera ardente - centinaia amici, conoscenti e parenti. Esequie che evidentemente erano state autorizzate. Poche ore dopo la doccia fredda per una intera comunità, la notizia che il 75enne avrebbe contratto il Covid-19, come comunicato dal direttore del Dipartimento Politiche della Salute Vito Montanaro a Michele Emiliano.

Come si legge sul sito della Gazzetta del Mezzogiorno, in conferenza stampa Emiliano ha affrontato la vicenda. "A Foggia il corpo del 74enne morto è stato rilasciato per i funerali prima di avere l’esito del tampone. A fronte di un errore catastrofico del medico legale, per un motivo veramente inspiegabile, si è determinato un rischio di possibili contagi veramente diffusivi. Servono provvedimenti molto intensi che non voglio preannunciare perché sono di competenza del presidente del Consiglio" ha detto Emiliano, che avrebbe notiziato della vicenda il ministro della Salute e il Premier Giuseppe Conte. Nelle prossime l'area garganica potrebbe essere dichiarata 'Zona Rossa'.

Nel frattempo il Comune ha adottato misure concrete finalizzate a prevenire la diffusione del contagio. Per assicure tutte le misure di prevenzione informazione soccorso e assistenza alla popolazione interessata a rischio sanitario connesso all'infezione da coronavirus, tenuto conto delle risultanze degli incontri avuti con le forze dell'ordine, con il gruppo volontari comunale e le associazioni di protezione civile per l'esame delle situazioni e per l'individuazione delle misure da adottarsi, ha ordinato l'immediata costituzione del centro operativo comunale di Protezione Civile al fine di assicurare nell'ambito del territorio del comune di San Marco in Lamis la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in relazione alle misure di prevenzione in azione soccorso e assistenza alla popolazione interessata rischio sanitario connesso all'infezione da coronavirus.

Il Coc, la cui sede operativa sarà dislocata temporaneamente presso la sede del gruppo comunale volontari di Protezione Civile sito in San Marco in Lamis alla via C. Compagnone, per tutto il periodo dell'attivazione di che trattasi, allo scopo di creare le condizioni operative adeguate sul piano funzionale e logistico, più rispondenti alle esigenze manifestate, in quanto opportunamente dotati delle attrezzature e degli strumenti informatici adeguati e numericamente necessari.