Coronavirus, sindaco di San Giovanni Rotondo in quarantena: "Un mio collega di scuola è risultato positivo"

Il sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti, poco fa ha informato i suoi concittadini che osserverà un periodo di quarantena, spiegando il motivo: "Salve cari concittadini, cinque minuti fa una dottoressa della Asl mi ha telefonato per informarmi che un mio collega di scuola è risultato positivo al tampone del Coronavirus e giustamente, in via precauzionale, ricostruendo la rete dei contatti ha disposto per il sottoscritto un periodo di quarantena che terminerà giorno 18. Il contatto risalirebbe a giorno 4. Seguirò le attività amministrative da casa e farò di tutto per essere come al solito vicino alla città nell'affrontare anche questa emergenza. Grazie, ci rivedremo presto.

