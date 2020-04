Coronavirus, nessun caso nella casa di riposo 'San Michele Arcangelo': negativi i test su ospiti e operatori

Arrivano buone notizie dalla casa di riposo 'San Michele Arcangelo' di Monte Sant'Angelo. Come riporta una nota sul sito ufficiale della struttura, tutti gli ospiti e gli operatori della rsa sono stati esaminati e per tutti il risultato è stato negativo. Il controllo a tappeto anti Covid con uso di tamponi sull’intero organico e tutti gli ospiti ha dunque dato un ottimo esito, seppure il buon risultato è ben chiaro si riferisca alla “descrizione esatta” del momento.

La struttura ha adottato, fra le prime, tutti i protocolli e le misure necessarie, oltre alle ripetute disinfezioni preventive con ditte specializzate e l’adozione e fornitura continua di DPI. L’isolamento domiciliare immediato dell’operatrice della struttura, risultata positiva dopo aver contratto il virus in ambito extralavorativo e l’attuazione di tutti i protocolli necessari, ha consentito una gestione in completa sicurezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La tempestività delle misure adottate e l’impegno del personale ripaga il sacrificio degli ospiti e delle loro famiglie, costretti alla reciproca totale lontananza fisica sin dai primi giorni dell’emergenza epidemiologica. Al dott. Nicola Scarano un ringraziamento speciale per il coordinamento e la gestione dell’intera situazione. Il risultato - si legge nella nota - ci sprona ed invita a tenere sempre alta la guardia, continuando con un monitoraggio della situazione non episodico e con la fattiva collaborazione dell’Autorità Sanitaria Locale. La collaborazione tra struttura, personale, ospiti e familiari, tutti impegnati nella gestione, è quanto di meglio potessimo aspettarci in questa difficile situazione, con l’augurio che con il supporto fondamentale delle strutture sanitarie si possa concludere con definitiva soddisfazione questa difficile esperienza".