Il Coronavirus colpisce anche a Rodi: c'è il primo caso. Il sindaco: "E' ricoverato a Foggia, ha solo un po' di tosse"

Primo caso di Covid-19 a Rodi Garganico. A darne notizia questa mattina è stato il sindaco Carmine D'Anelli attraverso una conferenza stampa andata in onda su Rodi Garganico on line. "Ieri sera gli è stato fatto il tampone ed è risultato positivo, la persona è ricoverata a Foggia e in osservazione, non ha febbre, ha pochissima tosse, respira bene, sta bene. Non è in pericolo di vita, la situazione è sotto controllo"

In quarantena la persona che è stata a stretto contatto con il caso positivo di Coronavirus. Si tratterebbe di un uomo sulla quarantina: "State tranquilli e non vi allarmate. Bisogna stare calmi. Per pura precauzione domani procederemo anche alla sanificazione dell'area interessata, l'ascensore e le parti comuni" le raccomandazioni alla città del primo cittadino.