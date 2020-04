Giovane in gravi condizioni, effettuate manovre rianimatorie: è positivo al virus. Sindaco-medico di Orta Nova in isolamento

Il sindaco di Orta Nova e medico presso il Pronto Soccorso di Foggia, Domenico Lasorsa, da ieri sera è in quarantena domiciliare per due settimane. Il primo cittadino ha informato la cittadinanza di un altro caso positivo al Coronavirus e di un ortese in isolamento fiduciario.

In un secondo momento ha informato la cittadinanza di essere entrato in contatto con un paziente positivo al Coronavirus nell'esercizio delle sue funzioni di medico del 118. "Ieri mattina durante il mio turno in Pronto Soccorso, ho dovuto assistere insieme ai colleghi e ad alcuni infermieri un giovane con gravi problemi finito poi in rianimazione. Il giovane è risultato positivo al Coronavirus. Sono state attuate manovre rianimatorie"