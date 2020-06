Coronavirus in Puglia, c'è un'altra bella notizia. Lo Palco: "Da quattro giorni non ci sono nuovi contagi"

Dovranno passare ancora dei giorni prima di poter inserire la Puglia tra le regione Covid free, ma la strada intrapresa sembra davvero quella giusta. E se già le province di Bat e Taranto non fanno registrare più casi da oltre dieci giorni, anche nel resto della regione il numero dei contagi si sta riducendo progressivamente, fino all'agognato zero riportato dal bollettino odierno.

Ma c'è un dato ancora più importante, che evidenzia il responsabile del coordinamento regionale per le emergenze epidemiologiche Pier Luigi Lopalco: "Il dato di oggi riporta zero casi positivi al Covid-19 registrati nel bollettino, ma da quattro giorni non ci sono casi positivi per data di prelievo tampone. Ovvero, da quattro giorni non ci sono tamponi positivi e quelli registrati erano solo quelli trasmessi e riportati nel database".

Ma la bontà dell'andamento di questi ultimi giorni non deve far pensare che l'emergenza sia terminata: "Il risultato deve comunque essere ancora monitorato prima di sciogliere la prognosi sull’andamento dell’epidemia e quindi tutti i comportamenti personali devono ancora essere improntati alla prudenza come previsto dalle norme”. Gli fa eco il presidente Emiliano: "Stiamo lavorando per una Puglia sicura, anche se il rispetto dei protocolli sarà fondamentale, come è fondamentale l’attività di monitoraggio che il servizio sanitario regionale proseguirà".