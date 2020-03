I rientri dal Nord in Puglia "non sono bomba". Pochi genitori contagiati. Lopalco: "Preoccupa situazione negli ospedali"

Quanto ha inciso sul numero dei contagi il ritorno in Puglia di migliaia di studenti e lavoratori dal Nord? Quanti i genitori o i parenti contagiati? Pierluigi Lopalco - manager a capo della task force scientifica per l'emergenza sanitaria in Regione - prova a spegnere le polemiche, quel focolaio di accuse e commenti pesanti e in alcuni casi imbarazzanti, all'indirizzo di chi ha deciso di rientrare dal giorno alla notte.

Il professore all'Ansa non smentisce le notizie di genitori contagiati, ma speiga che "non è una bomba". "Quello che preoccupa è invece la situazione negli ospedali" e non il rientro di almeno 23mila persone, ribadisce all'Agenzia Ansa.

Per quanto riguarda la situazione in Puglia "al momento facendo tutti gli scongiuri del caso, l'andamento dei casi di contagio è più lento di quello di una crescita esponenziale, ormai abbiamo dati consolidati. Quindi, senza essere troppo ottimisti, possiamo certamente dire che, per ora, la crescita è decisamente più rallentata anche rispetto alle nostre previsioni" conclude Lopalco all'Ansa.