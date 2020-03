Ultima ora: c'è il settimo caso di Coronavirus in Puglia

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sulla base delle notizie riferite dal direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, comunica che il Laboratorio di riferimento regionale del Policlinico di Bari ha rilevato un nuovo caso positivo di Covid-19 in Puglia.

Si tratta della moglie del caso proveniente dalla Lombardia e attualmente ricoverato al Policlinico di Bari. La donna è in isolamento fiduciario domiciliare e attualmente in buone condizioni di salute. Il campione sarà inviato all’istituto superiore di sanità per il test di seconda istanza.