"Il virus riprenderà a circolare". L'epidemiologo Lopalco ai pugliesi: "Ecco perché bisogna stare attenti"

Pierluigi Lopalco, l'epidemiologo responsabile della gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in Puglia, alla vigilia della 'Fase 2' ha pubblicato la mappa delle aree in cui vi è un maggior rischio di circolazione del virsu. Tra le regioni italiane c'è anche la Puglia.

"Ecco perché (e dove) bisogna stare attenti. Il virus si muove con le nostre gambe. Più gambe ha, più velocemente si muove. Fino ad oggi il lock-down ha rallentato la corsa del virus, ma ora che le attività riprenderanno il virus riprenderà a circolare. La mappa della densità della popolazione in Italia ci dà una idea abbastanza precisa di quali siano le aree a maggior rischio di circolazione. La Puglia, ahimè, è una di queste essendo la regione meridionale più densamente popolata. Mi raccomando prudenza"

Lopalco conclude: "A chi chiede come mai in Puglia abbiamo avuto più casi in rapporto al resto di molte regioni meridionali, la risposta è in questa cartina"