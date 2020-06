Puglia 'Covid-Free' per un giorno. Ieri zero morti e contagi (in bilico un caso positivo): "Infermiera negativa al tampone"

Come riporta l'Ansa ieri in Puglia non si sarebbe verificato alcun contagio da Covid-19. Diversamente da quanto riportato nel bollettino epidemiologico della Regione Puglia, l'8 giugno, sarebbe stato il primo giorno 'Covid Free' della regione d'Italia dalle "acque eccellenti".

Come riferito dalla Asl di Bari, linfermiera dell'ospedale Di Venere di Bari positiva al virus - sarebbe questo il caso inserito nel bollettino - è risultata negativa al secondo tampone (leggi qui).

Quella di ieri, quindi, per la Puglia è stata una giornata storica. Nessun caso, nessun decesso.