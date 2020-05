Famiglia esce dall'inferno e guarisce dal virus: "E' finita, finalmente lo abbiamo sconfitto!". Negativo figlio appena nato

Madre, padre e quattro figli. Una famiglia pugliese ha scritto al governatore della Regione Puglia Michele Emiliano informandolo che tutti i componenti hanno sconfitto il virus, ad eccezione dell'ultimo arrivato, Giosué, che era risultato negativo all'infezione.

"Buongiorno presidente, oggi per la mia famiglia è sorto il sole. Finalmente abbiamo sconfitto il nemico. E' finita. Giosuè e mia moglie sono tornati a casa. In questa lunga battaglia durata 54 giorni ho avuto la fortuna di avere al mio fianco dei fratelli che mi hanno assistito e seguito nei minimi dettagli prendendosi cura di me e della mia famiglia. Senza di loro sarebbe stato tutto più difficile".

La risposta del presidente non si è fatta attendere: "Il 9 aprile scorso, nel pieno della tempesta Covid, è nato un bambino di nome Giosuè. Sua madre, suo padre e i suoi tre fratelli avevano contratto il virus, mentre lui è risultato negativo.

Come una grande famiglia che ne abbraccia una più piccola e fragile, ci siamo stretti intorno a Giosuè e ai suoi cari. La Puglia intera ha accolto questa nuova vita che è stata per tutti noi anche un segno di speranza.

Finalmente, dopo più di un mese, Giosuè e sua madre sono stati dimessi dall'ospedale. Tutta la famiglia ha sconfitto il coronavirus. È una notizia bellissima che ci dà forza in questo momento in cui, lentamente, stiamo ripartendo.

Auguri per il futuro e grazie ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari che non si arrendono mai. Grazie al loro instancabile lavoro oggi leggiamo questa storia straordinaria"