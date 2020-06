Aumentano gli asintomatici in Puglia: più del 90% dei casi. Lopalco all'Ansa: "Virus circola tra i giovani"

Lasciano un po' perplessi le dichiarazioni dell'epidemiologo Pierluigi Lopalco rilasciate questo pomeriggio all'Ansa: "Quello che stiamo notando nelle ultime settimane è un aumento di asintomatici in Puglia con percentuali anche oltre il 90% dei casi".

Questa la spiegazione del professore dell'Università di Pisa a capo della task force pugliese per l'emergenza Coronavirus: "Il virus - sostiene - in questo momento sta circolando soprattutto nella popolazione più giovane, questo è un motivo".

La notizia positiva invece, à che negli ultimi cinque giorni la Puglia ha fatto registratre soltanto un caso, quello di oggi in provincia di Foggia. Il 26 maggio scorso Lopalco non aveva ecluso l'ipotesi di un aumento dei casi dopo la metà di giugno. Anche in quella occasione l'epidemiologo pugliese aveva detto che il virus circolava "in maniera subdola" tr ai giovani e che gli effetti degli assembramenti li avremmo visti nel giro di qualche settimana.