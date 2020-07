Coronavirus, sette nuovi casi in Puglia ma zero nel Foggiano e nessun decesso

Sono sette i nuovi casi di Coronavirus in Puglia evidenziati dal bollettino epidemiologico della Regione Puglia alla data del 19 luglio 2020: 1 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Lecce. Zero casi in provincia di Foggia. Non si registra alcun decesso.

Sono 79 gli attualmente positivi (65 a domicilio e 14 ricoverati) e ad oggi risultano 3930 guariti e 548 deceduti (informazione sul totale di 4.551 casi). I casi confermati sono arrivati a 4.557.

In provincia di Foggia sono stati registrati fino all'ultimo bollettino in tutto, dall'inizio dell'epidemia, 1171 casi. È la seconda provincia doo Bari per numero di casi (1.498), e la prima per incidenza cumulata per 10mila abitanti (18,8).

Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia.