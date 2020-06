Coronavirus: tre nuovi contagi e un morto in provincia di Foggia

Oggi sabato 6 giugno in Puglia sono stati registrati 2378 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 4 casi.

Di questi tre sono stati registrati in provincia di Foggia e uno in provincia di Bari. Un solo decesso, in Capitanata. I guariti rispetto a ieri sono 91 mentre i positivi sono in calo di 88 unità.