Coronavirus, la "nota dolente" dei dpi nei reparti covid del Riuniti: "Infermieri e dottori costretti a comprarle a proprie spese"

Mentre il Governo sforna decreti su decreti per il contenimento del contagio del Covid-19, gli ospedali sono quasi del tutto sprovvisti dei DPI (dispositivi di protezione individuale) e il personale sanitario viene lasciato al proprio destino. Non fa di certo eccezione il Policlinico Riuniti di Foggia e, nello specifico, i reparti a maggior rischio i quali, di fatto, ospitano i malati di Covid come Rianimazione, Malattie infettive e pneumologia.

Ai microfoni di FoggiaToday, la dottoressa Gilda Cinnella, direttrice della struttura complessa di rianimazione del Riuniti, traccia un quadro della situazione nel proprio reparto abbastanza preoccupante.

Per la completa prevenzione di contagio le uniche mascherine adatte sono le Ffp3, le quali sono in grado di filtrare fino al 99% dell'aria inspirata. Da poco l'Inail ha dichiarato come "idonee" anche le mascherine nk95 che, come da sigla, filtrano il 95% dell'aria respirata. Ma ai reparti del nosocomio foggiani, questi dispositivi, vengono forniti con il contagocce e non sono mai sufficienti per coprire il fabbisogno di tutto il personale sanitario. Molti, tra infermieri e dottori, sono costretti a comprare a proprie spese le mascherine più sicure, quali appunto le Ffp3, per assicurarsi una giusta protezione. Le mascherine Ffp2 non sono in grado di filtrare efficacemente l'aria e quindi lasciano la possibilità di ammalarsi.

In fine ci sono le mascherine chirurgiche, come quella utilizzata dalla dottoressa Cinnella nell'intervista, che sono in grado, tutt'al più, di evitare a chi le indossa di contagiare gli altri, ma non viceversa. Come spiega la dottoressa Cinnella, "il presidente Emiliano è stato messo al corrente di questa situazione il quale ha assicurato che riprenderà al più presto, l'approvvigionamento dei dpi", ma nel frattempo il personale medico resta esposto a enormi rischi di contagio e propagazione dello stesso.