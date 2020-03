Coronavirus, primo caso positivo a Lucera: è un operatore sanitario

"Vi do la notizia che non avrei mai voluto dare: abbiamo il primo caso di positività per un nostro concittadino". Con una diretta su Facebook, il sindaco di Lucera Antonio Tutolo annuncia il primo caso di positività al virus Covid-19.

Si tratta di un operatore sanitario che però presta servizio presso un altro comune: "Il mio pensiero va a tutti gli operatori che rischiano quotidianamente di contrarre il virus per aiutarci, per alleviare le sofferenze di quanti entrano all'interno delle strutture ospedaliere. C'è da ammirare la devozione con cui lo fanno", dichiara Tutolo con la voce che non nasconde la commozione.

"Da oggi dobbiamo impegnarci di più a rispettare le regole - spiega il primo cittadino - e lo dobbiamo fare per rispetto nei confronti delle persone che sono in prima linea, che lavorano stoicamente. Non possiamo fregarcene delle precauzione, sarebbe come prendere a schiaffi i loro sacrifici, significherebbe essere degli irresponsabili. Dobbiamo rispettare il lavoro di questi signori, non solo del personale sanitario, ma anche per esempio dei cassieri dei supermercati. Meritano il nostro apprezzamento e il nostro rispetto".

