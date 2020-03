Coronavirus, positiva al tampone docente di latino e greco del Liceo 'Lanza'

La notizia era trapelata, seppure in forma ufficiosa, già nei giorni scorsi. Ora arriva la conferma da parte dell’Asl: positiva al Coronavirus una docente del Liceo Classico ‘Vincenzo Lanza’ di Foggia.

La donna, che insegna italiano e greco, è la sorella dell’uomo risultato positivo a tampone Covid-19 nei giorni scorsi e attualmente ricoverato all’ospedale Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo. La donna, come altri familiari, era stata messa subito in quarantena. La scuola, intanto, ha fatto sapere, tramite agenzia Ansa, che provvederà ad una più approfondita sanificazione dei locali motivo per cui sono stati interdetti anche al personale tecnico-amministrativo e Ata i tre plessi scolastici (Liceo Classico, Liceo Artistico e sezione distaccata di Ascoli Satriano).