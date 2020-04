"Superato il picco dell'epidemia", ma non quello dei morti per Coronavirus. "In Puglia è previsto per il 16 aprile"

Come riportato nel notiziario settimanale Sanità dell'agenzia Dire, secondo uno studio dell'Institute for Health Metrics and Evaluation, organizzazione indipendente della School of Medicine dell'Università di Washington, ente che fornisce i dati alla Casa Bianca, il picco dei decessi in Europa si verificherà durante la terza settimana di aprile.

I dati sono contenuti in uno studio sull'evoluzione del Covid-19 che promuove le misure di distanziamento sociale adottato dai paesi più colpiti. Stando alla previsione dell'Ihme, Italia avrebbe già superato il picco dell'epidemia, mentre il 28 marzo è stato raggiunto il picco massimo di utilizzo delle risorse in termini di posti letto in terapia intensiva e respiratori. Il picco massimo dei decessi in Puglia è previsto per il 16 aprile.

Il dottor Christopher Murray, direttore dell'Ihme ha detto che senza ombra di dubbio le misure di distanza sociale attuate e mantenute correttamente possono controllare l'epidemia e contribuire a ridurre il numero dei decessi.

Il medico ha aggiunto che "per diminuire il rischio di una seconda ondata in luoghi in cui la prima ondata è controllata da misure importanti di distanza sociale, i governi dovranno prendere in considerazione test di massa, tracciatura dei contatti e quarantena per gli infetti fino a che un vaccino non sia disponibile, con produzione e distribuzione di massa".