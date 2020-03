Ultima ora | Coronavirus: sarà vietato trasferirsi o spostarsi da un comune all'altro

Divieto di spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui ci si trova: è quanto disposto dall'Ordinanza firmata dai ministri della Salute Roberto Speranza e dell'Interno Lucia Lamorgese, "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

Come si legge, gli spostamenti saranno consentiti solamente per comprovate esigenze lavorative, o per assoluta emergenza ovvero motivi di salute". La decisione è giunta in considerazione "dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale".

"Sussiste l'esigenza di evitare conseguenze sul mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza, a seguito del possibile verificarsi di rilevanti flussi di spostamenti di persone, incompatibili con gli obiettivi di contenimento del virus. È necessario adottare sull'intero territorio nazionale ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19".

L'ordinanza è in vigore già da oggi e le disposizioni saranno efficaci "fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".

