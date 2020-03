Nessun contagio a Bovino, ma il sindaco avverte giovani e anziani: "Non facciamo camminare il virus"

Anche il Sindaco di Bovino Vincenzo Nunno tuona contro gli irresponsabili. Il primo cittadino, in un video, si appella alla comunità bovinese, richiamandola a un più alto senso di responsabilità.

"Bovino è uno di quei comuni ancora indenni al contagio da Coronavirus e tale deve restare. Ringrazio tutti i cittadini che stanno collaborando e seguendo alla lettera le direttive emanate, ma purtroppo non basta. C’è ancora gente (poca fortunatamente) che pensa di essere furba e rischia di vanificare tutti gli sforzi sinora fatti da questa amministrazione, dalle attività commerciali pesantemente colpite dalle restrizioni e di tutti gli operatori della Sanità in prima linea contro il Covid-19. Abbiamo intensificato i controlli, ma non è possibile che anche quando si parla di tutela della propria salute e di quella pubblica occorra che qualcuno ci controlli. Purtroppo le risorse umane a disposizione per l’attività di controllo sono limitate e a maggior ragione occorre la collaborazione di tutti.

Sono fiero dei tanti giovani bovinesi - aggiunge Nunno - che oltre a rispettare le regole, si sono messi a disposizione della comunità attraverso il volontariato finalizzato alla consegna di spesa e farmaci alle persone più bisognose e anziane. Ma anche trai giovani c’è ancora qualcuno che ancora non comprende la gravità della situazione. Agli anziani raccomando espressamente di restare a casa e di beneficiare del servizio “Pronto spesa e farmaci” messo a disposizione dal Comune, attraverso i nostri bravissimi volontari che h24 operano sul territorio comunale, contribuendo di fatto a preservare questa categoria debole e più esposta al rischio di contagio.

A tutti i nostri cittadini chiedo di restare a casa, limitando gli spostamenti. È consentito fare la spesa, ma evitiamo di uscire tutti i giorni per fare la spesa e soprattutto è indispensabile che ci sia una persona per famiglia che si occupi di ciò. Agli amanti dello sport e agli improvvisati sportivi chiedo espressamente di attenersi alla nuova ordinanza del Ministro della Salute Speranza, limitando l’attività fisica in prossimità delle proprie abitazioni, o meglio restando a casa! In qualità di Sindaco, come del resto tutti i miei colleghi, stiamo cercando di fare il possibile e anche oltre quanto consentitoci per tutelare la salute delle nostre comunità. Restiamo uniti, restiamo a casa e siamo sicuri che anche a Bovino tutto andrà bene".