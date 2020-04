Ancora un 'camice bianco' vittima del Coronavirus: addio al manfredoniano Fabio Rubino

Ancora un camice bianco vittima del Coronavirus. E' morto ieri il manfredoniano Fabio Rubino, di 55 anni, primario della Cure Palliative di Sondalo, Sondrio, Morbegno e Chiavenna dal 9 ottobre 2018.

Come riporta SondioToday.it, proveniva dal Niguarda dove era stato dirigente medico in Anestesia e Rianimazione (sua specialità) e, prima ancora, al San Carlo. Rubino era ricoverato da una settimana al Niguarda per il Covid-19. Il virus è stato contratto verosimilmente in ospedale, nella giornata di ieri ha perso la sua battaglia.