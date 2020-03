Balle di fieno per non far entrare i forestieri: così sui Monti Dauni paese si barrica per tenere lontano il Coronavirus

A Monteleone di Puglia negozi e strade chiuse per tenere lontano il Coronavirus, ed evitare il rischio contagio. Per ora ci sono cinque o sei persone in quarantena, ma nessun caso positivo, ha riferito il sindaco Giovanni Campese in una diretta Facebook.

Per i generi di prima necessità si è scelta la strada della consegna a domicilio, mentre per "ridurre ancora di più la possibilità di entrare in contagio con il Coronavirus evitando l'accesso al paese da parte dei forestieri", il Comune ha chiuso l'accesso ad alcune strade. "Per fare in modo che chiunque entri a Monteleone abbia una sola via d'accesso e sia più facilmente controllabile".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Per sentirci più sicuri" ha detto il primo cittadino. La novità è rappresentata dalle balle di fieno, in mancanza di transenne, scaricate dagli agricoltori del posto.